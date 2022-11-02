وولفرهامبتون يقترب من تعيين لوبتيجي مدربا جديدا له

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترب جولين لوبتيجي المدرب السابق لمنتخب إسبانيا، من تولي منصب المدير الفني لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

ورفض لوبتيجي الشهر الماضي فكرة التدريب في الدوري الإنجليزي بسبب مرض والده، لكنه عاد إلى المشهد ويتحلى وولفرهامبتون بالثقة في إمكانية التعاقد معه بعد ثلاث محاولات كللت بالفشل، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

ومن غير المتوقع أن يتولى لوبتيجي المدرب السابق لريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين، المسؤولية في وولفرهامبتون قبل عطلة كأس العالم.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الثاني من القاع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي حيث حقق انتصارين فقط هذا الموسم، وسجل ستة أهداف فقط.

ويبحث وولفرهامبتون عن مدرب جديد منذ إقالة برونو لاجي مطلع الشهر الماضي.