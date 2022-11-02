 بايرن ميونخ يهزم إنتر ويحقق العلامة الكاملة في دوري الأبطال - بوابة الشروق
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بايرن ميونخ يهزم إنتر ويحقق العلامة الكاملة في دوري الأبطال

د ب أ
نشر في: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 12:21 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 نوفمبر 2022 - 12:21 ص

تغلب فريق بايرن ميونخ الألماني على إنتر ميلان الإيطالي 2 / صفر الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة بالمجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة، بفارق ثماني نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وتقدم بايرن ميونخ عن طريق بنيامين بافارد في الدقيقة 32، قبل أن يضيف ماكسيم شوبو موتينج الهدف الثاني في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسها، فاز برشلونة الإسباني على فيكتوريا بلزن التشيكي 4 /2. ورفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، بينما جاء فيكتوريا بلزن في المركز الرابع الأخير بدون رصيد من النقاط. وتقدم برشلونة عن طريق ماركوس ألونسو في الدقيقة السادسة، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 51 سجل توماس تشوري الهدف الأول لفيكتوريا بلزن، قبل أن يضيف فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 54.

وسجل توماس تشوري الهدف الثاني له ولفيكتوريا بلزن في الدقيقة 63، قبل أن يختتم بابلو توري رباعية برشلونة في الدقيقة 75.


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