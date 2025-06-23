سفير السودان: نرحب بالشركات المصرية لإعمار الساحل الغربي ونستلهم تجربة القاهرة في البنية التحتية

أكد السفير عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان لدى القاهرة، أن مصر تمتلك تجربة رائدة في مشروعات تطوير البنية التحتية وإقامة المدن الجديدة، مشددًا على أهمية الاستفادة من هذه التجربة من خلال تعزيز أطر الشراكة والتحالف بين البلدين، خاصة في مشروعات تنمية الساحل الغربي بالسودان.

وأشار، خلال كلمته في النسخة العاشرة من ملتقى "بناة مصر" اليوم الاثنين، إلى أن بلاده تشهد تطورات إيجابية مع بداية مرحلة إعادة الإعمار، ما يفتح الباب أمام فرص واعدة لاستقطاب الشركات المصرية للاستثمار في قطاعات البنية التحتية.

واستعرض عدوي الإمكانات الواعدة التي تزخر بها السودان، خصوصًا في مناطق سواكن وجزر سنقنيب وخليج عروس، والتي تُمثل فرصًا استراتيجية لتطوير المدن الساحلية وخدمة الاقتصاد السوداني ودول الجوار.

كما دعا إلى إنشاء مناطق لوجيستية ومناطق حرة على الحدود لتعزيز التجارة الرسمية والتكامل الإقليمي، مؤكدًا أن خطط إعادة الإعمار تركز على تطوير قطاعات النقل واللوجيستيات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار.

ووجّه السفير عدوي الشكر لمصر على دورها الريادي، مشيدًا بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في ملف إعادة الإعمار بالقارة الإفريقية، ومؤكدًا تطابق الرؤى بين السودان ومصر بشأن تعزيز العلاقات العربية الإفريقية.