 فرنسا ترفض هجوما إسرائيليا على سجن إيراني: عرض مواطنينا للخطر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا ترفض هجوما إسرائيليا على سجن إيراني: عرض مواطنينا للخطر

وكالات
نشر في: الإثنين 23 يونيو 2025 - 7:07 م | آخر تحديث: الإثنين 23 يونيو 2025 - 7:07 م

اعتبرت فرنسا، الاثنين، أن الضربة الإسرائيلية على سجن إيفين في طهران حيث يقبع مواطنان فرنسيان "غير مقبولة".

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة "إكس": "الضربة عرّضت مواطنينا إلى الخطر.. إنه أمر غير مقبول"، وفق وكالة فرانس برس.

لكنه أكد أن الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باريس لم يتأثرا بالضربة على ما يبدو.

ولفت إلى أنه طلب من الجانب الإيراني معلومات عنهما وبأن يتم إطلاق سراحهما "فورا".

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، مهاجمة مجموعة من الأهداف في قلب العاصمة الإيرانية، طهران، من بينها سجن "إيفين".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، أن المقاتلات الإسرائيلية هاجمت مجموعة من الأهداف الإيرانية في طهران، منها سجن "إيفين" ومقر الأمن الداخلي للحرس الثوري للنظام الإيراني.

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