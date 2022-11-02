الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا بمعدات عسكرية

اتهمت الحكومة الأمريكية كوريا الشمالية بمساعدة روسيا سرا وتزويدها بمعدات عسكرية في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن كوريا الشمالية تحاول إخفاء شحنات قذائف المدفعية عبر دول أخرى، على سبيل المثال في الشرق الأوسط.

وقال إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة ما إذا كانت الشحنات ستصل بالفعل إلى روسيا، مشيرا إلى أن عدد الشحنات "كبير".

وأوضح كيربي، أنه على الرغم من ذلك، فإن الحكومة الأمريكية لا تتوقع أن تؤثر شحنات الأسلحة على مسار الحرب.

وأضاف كيربي أن الشحنات لا تظهر فقط مدى رغبة كوريا الشمالية في دعم روسيا وإنما تعد أيضا دليلا على أن روسيا تفتقر إلى المعدات العسكرية.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت أيضا إيران بتزويد روسيا بمسيرات لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا التي اعلنت عن إسقاط عدد منها، غير أن طهران وموسكو نفتا ذلك.