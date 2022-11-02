إطلاق النسخة الجديدة لبوابة مصر للشباب والرياضة بـ4 لغات استعداداً لتغطية مؤتمر المناخ

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النسخة الجديدة من بوابة مصر للشباب والرياضة بـ4 لغات، هي "الإنجليزية، الفرنسية، السواحيلى"، بجانب اللغة العربية؛ استعداداً للتغطية الشاملة لمؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعني بالمناخ والذي يقام خلال الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر الجاري، بالمدينة الشبابية في شرم الشيخ، وكذلك مؤتمر المناخ الذي ينطلق يوم الأحد القادم ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة - في تصريح صحفي اليوم - أن بوابة مصر للشباب والرياضة، حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية بتغطيتها لجميع البطولات الدولية والفعاليات الشبابية ، وتابعها ما يقرب من 165 دولة ناطقة باللغات الأجنبية، وذلك من واقع التقرير الرسمى لجوجل، مشيراً إلى أن بوابة مصر للشباب والرياضة والتي تضم موقعا إلكترونيا وإذاعة شباب مصر وقناة اليوتيوب ، باتت أحد المنصات الإلكترونية الهامة للوسط الشبابي والرياضي بما تقدمه من تغطية شاملة لكافة الأحداث والفعاليات.

وكان الدكتور أشرف صبحي قد اجتمع بكل من محمد الشاذلي مدير الإعلام بالوزارة والكاتب الصحفي جمال نور الدين رئيس تحرير البوابة لعرض خطة التطوير في الفترة القادمة.

ووجه صبحي الشكر لفريق العمل بالبوابة على الإنجازات التي تحققت في فترة وجيزة، والحصول علي Top Ten ( من أفضل عشرة مواقع حكومية) للتميز من وزارة التخطيط، وشهادة تقدير من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للشباب المعني بالمناخ COY17 هو مؤتمر معتمد من اتفاقية الأمم المتحدة ويهدف الى إعداد وثيقة سياسات تمثل أصوات شباب العالم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة البيئة ومنظمة الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الشبابية الوطنية (you think green - اكتس – انفيروكس – الإمام - شباب بيحب مصر).