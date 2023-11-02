صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي يمنع إجلاء الجرحى بمستشفيات شمال القطاع إلى مصر

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إجلاء الجرحى بمستشفيات شمال القطاع ومنطقة غزة إلى مصر.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الاحتلال يقطع الطرق الواصلة بين شمال القطاع وجنوبه وصولا إلى معبر رفح البري، رغم موافقة مصر على خروج 30 حالة خطيرة ومعقدة.

وحذر من كارثة صحية وشيكة جراء توقف المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفى الإندونيسي، وقرب توقف المولد الأساسي في مجمع الشفاء الطبي.

ولفت إلى «عواقب صحية وخيمة لو يتم إمداد تلك المستشفيات بالوقود والكهرباء»، مناشدًا كل الجهات سرعة تزويد مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي بالوقود قبل حدوث كارثة محققة.

وناشد الرئيس التركي التدخل لإنقاذ مستشفى الصداقة التركي؛ لإنقاذ حياة أكثر من 10 آلاف مريض سرطان في القطاع.