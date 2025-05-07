مصرع أم ونجلها في انفجار أسطوانة غاز بأسوان

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شهدت منطقة عباس فريد وسط مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، انفجار أسطوانة غاز داخل أحد المنازل، مما أسفر عن مصرع أم ونجلها، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المتوفين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بمنطقة عباس فريد وسط المدينة.

وانتقلت سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها بشكل أكبر داخل المنطقة، ولحماية المتواجدين سواء من المارة بالطريق أو المقيمين بالمنطقة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الجثمانين إلى مشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات والعرض على الطبيب الشرعي.

وتبين أن عدد ضحايا انفجار أسطوانة الغاز شخصان وهما أم ونجلها الصغير.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها وحماية جميع المواطنين.

وتبين بالتحريات الأولية أن الضحيتين هما: الأم "نورا م. ك."، عمرها 35 سنة، ونجلها الصغير "محمد ع. م."، عمره 4 سنوات، وتم إيداع الجثمانين بمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيال الوصول إلى الأسباب وراءها.