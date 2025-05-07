 نشأت الديهي يوضح سبب غياب أحمد موسى: عارض صحي.. وهو الآن أفضل وبخير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نشأت الديهي يوضح سبب غياب أحمد موسى: عارض صحي.. وهو الآن أفضل وبخير

محمد شعبان
نشر في: الأربعاء 7 مايو 2025 - 3:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 7 مايو 2025 - 3:06 ص

طمأن الإعلامي نشأت الديهي، جمهور الإعلامي أحمد موسى على حالته الصحية، وذلك بعد تلقيه استفسارات عديدة بشأن سبب غيابه عن تقديم برنامجه هذا الأسبوع.
وقال خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN»: «ناس كثيرة اتصلوا يسألوني عن أخي العزيز أحمد موسى؛ بسبب غيابه هذا الأسبوع عن الشاشة، وافتقدناه».
وأشار إلى استقباله الكثير من الاستفسارات من داخل وخارج مصر حول سبب غيابه، قائلا: «كان عنده عارض صحي، والحمد لله هو بخير وأفضل، وإن شاء الله يعود إلى برنامجه وجمهوره في القريب العاجل، ربما الأسبوع المقبل بإذن الله».

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