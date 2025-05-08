رئيس الحكومة اللبنانية يدعو إلى وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في أسرع وقت

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ، اليوم الخميس ، ضرورة "وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن".

ونقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن سلام قوله ، في تصريحات من بعلبك ، إن" الحكومة لم توفر أي جهد دبلوماسي من أجل وقف هذه الأعمال وانسحاب إسرائيل".

وأضاف أن "العلاقة مترابطة بين الأمن والإنماء ومدينة بعلبك بتاريخها وثقافتها لا مثيل لها ولذلك يهمنا أن تعود لتلعب دورها السياحي والإنمائي".

وأشار إلى أن "تجربتنا في الانتخابات البلدية في جبل لبنان كانت ممتازة رغم بعض الخروقات التي تعاملنا معها وواثق أنّ الانتخابات في البقاع ستكون على مقدار الحيادية والشفافيّة نفسه".