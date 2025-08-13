زيلينسكي يصل إلى برلين لإجراء مباحثات عبر تقنية الفيديو مع حلفائه الأوروبيين وترامب

وصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي، إلى برلين اليوم الأربعاء؛ لإجراء مباحثات مشتركة مع الحلفاء الأوروبيين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تقنية الفيديو، وذلك قبل القمة المرتقبة بين أمريكا وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وكان في استقبال زيلينسكي، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي نظم اللقاءات عبر تقنية الفيديو في وقت قصير في محاولة؛ للتأكد من وحدة مواقف كييف وشركائها الأوروبيين قبل المباحثات المقررة بعد غد الجمعة بين ترامب والرئيس الروسي فلادمير بوتين في ألاسكا.

واستقبل ميرتس، الرئيس الأوكراني شخصيا لدى وصوله مقر المستشارية على متن طائرة مروحية.

وبعد مباحثات ثنائية على مأدبة غداء، من المقرر أن يعقد ميرتس وزيلينسكي، مباحثات عبر تقنية الفيديو الساعة الثانية بالتوقيت المحلي (1200 بتوقيت جرينتش) مع قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، بالإضافة إلى رؤساء الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وبعد ذلك مع ترامب ونائبه جيه دي فانس.

ويخشى الأوروبيون وزيلينسكي، من إمكانية اتفاق ترامب وبوتين في ألاسكا على تنازل أوكرانيا عن أراضٍ لروسيا، وهو ما ترفضه كييف بشدة.