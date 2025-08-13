العراق ينفي إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا

نفت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الأربعاء، إغلاق منفذ القائم الحدودي مع سوريا، مؤكدة استمرار الحركة الاقتصادية وحركة المسافرين بشكل طبيعي.

وقالت السفارة، في بيان صحفي نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إنها تنفي ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام العراق بغلق منفذ القائم الحدودي.

وأكدت عدم صحة هذه الانباء ونفيها القاطع لكل ماورد في هذا الموضوع، مشيرة إلى أن هيئة المنافذ الحدودية في العراق قد أصدرت بيانا بهذا الشأن.

وأوضحت أن الحركة الاقتصادية مع سوريا مستمرة، وحركة المسافرين ولكن شهد المنفذ انخفاض عدد الوافدين بسبب الزيارة الاربعينية، وستشهد الحركة زيادة في أعداد المسافرين والنقل التجاري بين البلدين بعد انتهاء الزيارة.

وكان العراق سوريا، أعادا في الـ14 يونيو الماضي، افتتاح معبر البوكمال – القائم أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري.