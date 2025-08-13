وزير الخارجية السوري: نواجه تدخلات خارجية تسعى إلى دفع البلاد نحو فتن طائفية

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أن سوريا تواجه تدخلات خارجية تسعى لإضعاف الدولة ودفع البلاد نحو فتن طائفية، معتبرا أن "ما حدث في السويداء أمرا مفتعلا من قبل إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في تلك المنطقة".

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، عن الشيباني قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة التركية أنقرة اليوم، إن "السويداء جزء أصيل من سوريا وأبناؤها جزء من النسيج الاجتماعي للشعب السوري، ولا نقبل إقصاءهم أو تهميشهم، وما حدث كان مفتعلاً من إسرائيل لبث الفتنة الطائفية في المنطقة".

وأضاف: "ملتزمون بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في السويداء وغيرها، والدولة السورية هي التي تضمن حماية جميع مواطنيها وعلينا تغليب لغة الحكمة لتجاوز هذه المحنة"، مشيرا إلى أن سوريا تواجه تحديات خارجية تسعى لفرض واقع تقسيم سوريا وإثارة الفوضى فيها.

ولفت إلى أن المؤتمر الذي عقد في الحسكة مؤخراً لا يمثل الشعب السوري، وحاول استغلال أحداث السويداء، إضافة لأنه انتهاك لاتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة.

وأكد أن "سوريا تواجه تحديات جديدة لا تقل خطورة عن تحديات سنوات الحرب، التي أرهقت البلاد ولا يمكن التحدث عن المستقبل دون الوقوف على وضع البلاد".

وأضاف: "عملنا على إرساء الاستقرار في جميع مواضع الدولة وأطلقنا خدمات كبيرة رغم الصعوبات، ونؤكد أننا نمد يدنا لكل شراكة تحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها".

وأشار الشيباني، إلى بحث سبل التعاون السياسي والتنسيق الأمني مع تركيا ، مرحبا بالعودة التدريجية للمهجرين السوريين إلى بلداتهم.

وبدوره، اعتبر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن هناك مساع إسرائيلية من أجل إضعاف سوريا وخلق الفوضى فيها، مؤكداً أن وجهة النظر التركية واضحة وهي انتشار السلام في سوريا ووحدة أراضيها.

وأكد فيدان، أن سوريا فتحت صفحة جديدة منذ الثامن يناير الماضي، وبذلك أغلقت صفحة سيلان الدم، مع بدء عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقال فيدان، خلال المؤتمر: "حققنا قفزات نوعية في المرحلة الجديدة ولكن هناك بعض المنزعجين من تطوير وتنمية سوريا"، مضيفاً إنهم "يسعون من أجل تمرير بعض المؤامرات التي بدأت بالساحل و من ثم في السويداء".

ولفت الوزير التركي، إلى أن التدخلات السابقة في سوريا أدت إلى تأثيرات سلبية في الساحل والسويداء "لكن الحكومة السورية كانت يقظة"، وتابع: "نبذل جهودنا لأننا نعلم بأن واجبنا تقديم الدعم وليس خلق أجواء الفوضى".

ووفق وكالة "سانا"، وصل الشيباني، ووزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة، ورئيس جهاز الاستخبارات حسين سلامة اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك.

وتركز المباحثات، حول تعزيز التعاون بين سوريا وتركيا في مختلف المجالات، وبحث التهديدات المشتركة، وأمن الحدود، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات، إضافة إلى تطوير الاستثمارات الاقتصادية بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة بعد أسبوع من زيارة وزير الخارجية التركي إلى دمشق ولقائه الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية.