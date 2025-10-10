مروان البرغوثي غير مدرج في القائمة الإسرائيلية للسجناء الفلسطينيين المزمع الإفراج عنهم

لم يتم إدراج اسم مروان البرغوثي في القائمة الإسرائيلية التي تضم أسماء السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الافراج عنهم.

ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في قطاع غزة اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنته قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ساعات من موافقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق يقضي بوقف القتال وتبادل ما تبقى من المحتجزين مقابل أسرى فلسطينيين.

وبعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي، بدأ عشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين كانوا قد تجمعوا في منطقة وادي غزة وسط القطاع، بالتحرك شمالًا.

وكان الفلسطينيون قد أفادوا في وقت سابق من صباح الجمعة بوقوع قصف مكثف في مناطق متفرقة من غزة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي عمليات قصف واسعة بعد الإعلان.

ونشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، أسماء 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، من المتوقع إطلاق سراحهم بموجب اتفاق وقف النار بقطاع غزة، لكن "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحركة حماس نفى التوصل إلى "اتفاق رسمي بشأن القوائم".

وقالت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان، إنها نشرت على موقعها الإلكتروني "قائمة بأسماء 250 سجينًا ومعتقلًا محتجزين لدى مصلحة السجون ومن المتوقع إطلاق سراحهم".

وعادة تنشر وزارة العدل الإسرائيلية قائمة الأسماء لإعطاء فرصة للجمهور لتقديم التماساتهم إلى المحكمة العليا ضد إطلاق سراح أي أسير، ولكن عادة ما ترفض المحكمة تلك الالتماسات.

وعقب ذلك، نشر "مكتب إعلام الأسرى" على حسابه بمنصة تلجرام، تنويها قال فيه إنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن قوائم الأسرى ضمن صفقة التبادل".

وأوضح المكتب أنه "في حال تم التوصل إلى اتفاق نهائي، سيتم نشر القوائم الرسمية عبر منصات مكتب إعلام الأسرى".

وبمراجعة الأناضول لقائمة الأسماء التي نشرتها إسرائيل، لا تشمل الأسماء القادة الأسرى الذين تطالب بهم "حماس" وهم مروان البرغوثي، أحمد سعدات، عبد الله البرغوثي، حسن سلامة، عباس السيد وإبراهيم حامد.