الدفاع التركية: جاهزون لتولي أي مهمة تُسند إلينا في غزة

قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية، إن قواتها المسلحة جاهزة لتولي أي مهمة تُسند إليها، فيما يتعلق بقوة المهام المعنية بمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

جاء ذلك في رد المصادر التركية على أسئلة صحفيين عقب إحاطة إعلامية قدمها متحدث وزارة الدفاع زكي أق تورك، الجمعة، على متن سفينة "تي جي غي أناضولو" على هامش مناورات بحرية للجيش التركي، بحسب مراسل الأناضول.

وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة القوات المسلحة التركية في قوة المهام بشأن غزة، قالت المصادر إن "القوات المسلحة التركية أدت حتى اليوم مهام متعددة في مناطق مختلفة ضمن بعثات أنشأتها منظمات متعددة بهدف حماية السلام والأمن الدوليين، وقد نالت تقدير جميع الأطراف باحترافيتها ونهجها العادل".

وأضافت: "قواتنا المسلحة التركية صاحبة التجربة في إرساء السلام والحفاظ عليه، جاهزة لتولي أي مهمة تسند إليها".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس، إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن بلاده ستكون ضمن قوة المهام التي ستراقب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبرل 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.