حددت محكمة النقض، جلسة 22 أكتوبر الجاري، لنظر الطعن المقدم من المضيفة التونسية على حكم سجنها 15 عامًا، لاتهامها بقتل ابنتها خنقًا بـ"حزام حقيبتها" داخل شقتها بالقاهرة الجديدة.

وكانت محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بتأييد الحكم الصادر ضد المتهمة بالسجن 15 سنة، بعد إدانتها بقتل طفلتها خنقًا، إثر معاناتها من اضطرابات نفسية واعتقادها بتعرضها لـ"إيحاءات روحانية".

وكشفت التحقيقات أن مضيفة الطيران، كانت تعتقد أن لديها قدرات روحانية خاصة، وأنها تتلقى "تعليمات من العالم الآخر"، ما دفعها في إحدى تلك النوبات إلى خنق ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات باستخدام حزام حقيبتها داخل شقتها بالرحاب، ظنًا منها أنها تُخلّصها من الأرواح السلبية وستلتقيها في العالم الآخر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمة حاولت الانتحار بعد ارتكاب الجريمة بطعن نفسها في الرقبة، قبل أن يتمكن زوجها من إنقاذ حياتها، فيما عرضت على الطب الشرعي لبيان مدى سلامة قواها العقلية وقت ارتكاب الواقعة.