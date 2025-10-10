49 % زيادة في حركة السياحة الإيطالية الوافدة إلى مصر خلال 6 شهور

قال أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن السوق الإيطالي يعد أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، حيث شهد النصف الأول من العام الجاري نسبة زيادة 49% في عدد السياح الزائرين مصر ليصل إلى قرابة 600 ألف سائح إيطالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الدورة الـ62 من المعرض السياحي الدوليTTG Travel Experience 2025 الذي تُقام فعالياته حالياً بمدينة ريميني بإيطاليا.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على التواجد في الفعاليات السياحية الهامة وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وافتتح الجناح المصري أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية، ووليد عثمان القنصل المصري في ميلانو، بحضور محمد فوزي مسئول الملف الإيطالي بالإدارة العامة للمكاتب الخارجية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

وأكد حرص الهيئة على المشاركة في المعرض السياحي الدولي TTG Travel Experience بصفة مستمرة حيث يعد من أهم المعارض السياحية بالسوق الإيطالي؛ ما يعد فرصة جيدة للقاء الجمهور من زائري المعرض وكذلك شركاء المهنة من منظمي الرحلات ومتخذي القرار في قطاع السياحة لتبادل الرؤى والأفكار لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق السياحي.

وعقد يوسف عددا من اللقاءات المهنية مع كبار منظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة وسائل الإعلام بالسوق الإيطالي، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون خلال الفترة القادمة وخطط العمل للترويج للوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، والتعرف على المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة بالسوق الإيطالي واتجاهات السائحين الإيطاليين.

كما تم خلال هذه اللقاءات تسليط الضوء على الأنماط والمنتجات السياحية الجديدة بالمقصد المصري وكذلك الوجهات السياحية الجديدة التي تسعى الدولة إلى وضعها على خريطة السياحة العالمية، ومنها منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى المتحف المصرى الكبير أحد المشروعات القومية الكبرى والمقرر افتتاحه يوم 1 نوفمبر القادم.