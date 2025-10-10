وقف إطلاق النار في غزة يعيد الرواج للسياحة في جنوب سيناء

انفراجة مرتقبة في القطاع مع عودة تنظيم الرحلات والبرامج الثلاثية

تسود حالة من التفاؤل والأجواء الإيجابية بين مستثمري القطاع السياحي المصري بصفة عامة ومستثمري السياحة بجنوب سيناء بصفة خاصة، لاقتراب عودة الرواج السياحي مجددا لمدن جنوب سيناء، خاصة طابا ودهب ونويبع، بعد التوصل إلى اتفاق نهائى لوقف إطلاق النار فى غزة.

وأكد مستثمرو السياحة أن وقف إطلاق النار في غزة وعدم استئناف الحرب سيعيد الرواج مجددا للسياحة في جنوب سيناء، مضيفين أن المفاوضات التي تتم حاليا في شرم الشيخ تبشر بانفراجة مرتقبة للسياحة في المنطقة.

وأوضح المستثمرون أن منظمي الرحلات سيعاودون من جديد إعداد برامج سياحية ثلاثية تضم أكثر من دولة بالمنطقة في رحلة واحدة خاصة السياحة الأمريكية التي تفضل زيارة أكثر من دولة بالمنطقة في برنامج واحد نظرا لبعد المسافة بينها وبين أمريكا.

وأكد عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء، أن قرار وقف إطلاق النار فى غزة سيعيد الرواج مجددا للسياحة فى جنوب سيناء، ويبشر بانفراجة مرتقبة، مشيرا إلى أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيكون غير مسبوق خاصة أن مصر مؤهلة حاليا لاستقبال الملايين من السائحين الذين يفضلون المقصد السياحي المصري عن المقاصد الأخرى نظرا للمقومات المتميزة التي يتمتع بها وتميزه عن غيره خلال هذه الفترة.

وأضاف أنه وفقا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري ستكون الأعلى، موضحا أن العديد من شركات السياحة الأجنبية المتعاملة مع السوق المصرية أعلنت تسيير رحلات إلى غالبية المدن السياحية خلال تلك الفترة ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والقاهرة والأقصر وأسوان.

وتابع أن منطقة الشرق الأوسط حاليا في اتجاهها إلى حالة من الاستقرار نتيجةً لجوء دول المنطقة إلى حالة من التهدئة والبحث عن الحلول السياسية والتفاوض خاصة في النزاعات الدائرةً مع الكيان الصهيوني سواء في لبنان أو فلسطين وسوريا وكل هذا سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة في حدوث حالة من النشاط السياحي وزيادة نسب الإشغالات من الجنسيات المختلفة خاصة دول أوروبا وأمريكا ودول شرق أسيا.

وقال أمجد حسون عضو غرفة شركات السياحة، إن كل المؤشرات تشير إلى أن هناك مؤشرات قوية لحجوزات الموسم السياحي الشتوي المقبل لتكون أفضل من حجوزات موسم الشتاء الماضي 2024/2025، لافتا إلى أن المقصد السياحى المصري يتمتع بمميزات تنافسية كبيرة خلال الموسم الشتوي تؤهله للمنافسة بقوة على جذب المزيد من السائحين الأجانب الراغبين في زيارة مصر.

وتوقع حسون أن يشهد هذا العام زيادة في أعداد السائحين تتراوح بين 10% و15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي للوصول إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الحالي.

وأوضح أن كل المؤشرات تقول إن القطاع السياحي سيسترد عافيته تدريجيا بنهاية العام الحالي 2025، وأنه سيشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر ليكون أفضل من عام 2024 ويؤكد ذلك حجوزات موسم الصيف الحالي الذي شهد إقبالًا كبيرًا على المقصد السياحي المصري، بالاضافة إلى حجوزات الموسم الشتوى المقبل التي تشهد إقبالا منقطع النظير خاصة مع اقتراب المتحف المصري الكبير.