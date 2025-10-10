حكومة غزة تدعو الفلسطينيين للتعاون لاستعادة الحياة تدريجيا

دعا المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الجمعة، المواطنين الفلسطينيين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية لتسهيل الخدمات وضمان استعادة الحياة تدريجيا، عقب وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الجزئي من مناطق بالقطاع.

جاء ذلك في بيان صدر عن المكتب الحكومي في غزة، "في أعقاب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، ومع بدء مرحلة جديدة من العمل الوطني والإنساني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان دخول وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 (بالتوقيت المحلي)، ظهر اليوم الجمعة.

ودعا المكتب الحكومي الفلسطينيين إلى "التعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية والإنسانية، من أجل القيام بالتكليفات الميدانية والمهنية المطلوبة منهم في جميع التخصصات، كلٌّ في موقعه، بما يعزز صمود شعبنا ويُسهم في إعادة الحياة إلى قطاعنا الصامد".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني "خرج من حرب إبادة وحصار وتجويع ودمار هائل، ونشعر جميعا بعمق جراحه ومعاناته، وندرك حجم الألم الذي يعيشه في تفاصيل حياته اليومية".

وأكد المكتب الحكومي على أن "التعاون والانضباط والاستجابة للتعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية والإغاثية هو الطريق الآمن لتسريع وتسهيل الجهود الخدماتية، وضمان استعادة الحياة بصورة تدريجية ومنظمة، بما يحقق مصلحة الجميع ويصون أمن المجتمع واستقراره".

كما أكد أنه سيعمل بكل طاقته لتأمين احتياجات الشعب الفلسطيني الأساسية من غذاء ودواء وإيواء وخدمات، وأنه لن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني والوطني في حماية حقوقه وإعادة بناء ما دمّره الاحتلال الإسرائيلي.

وفجر الجمعة، صادقت حكومة إسرائيل على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وهو ما يعني دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بشكل فوري.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.