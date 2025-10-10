الخطيب يحضر مؤتمر تقديم ييس توروب المدير الفني الجديد للأهلي

تواجد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي الذي عقده النادي ظهر اليوم الجمعة بمقره في الجزيرة، لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الدنماركي ييس توروب، إلى وسائل الإعلام.

ويأتي المؤتمر بعد إعلان الأهلي رسميًا التعاقد مع توروب لمدة عامين ونصف، لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل عن منصبه مؤخرًا بسبب تراجع النتائج.

وكان المدرب الدنماركي قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الخميس، استعدادًا لبدء مهامه رسميًا مع الفريق.

ومن المقرر أن يضم الجهاز المعاون لتوروب خمسة أفراد، من بينهم مساعدان، ومعد بدني، ومحلل أداء، ومدرب لحراس المرمى، فيما قررت إدارة النادي استمرار عادل مصطفى ضمن الجهاز الفني، إلى جانب وليد صلاح الدين مدير الكرة.