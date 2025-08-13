لازاريني: مقتل وإصابة أكثر من 40 ألف طفل جراء القصف والغارات الجوية على غزة

استعرض المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، آخر مستجدات الحرب على الأطفال والطفولة في قطاع غزة.

وأشار في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأربعاء، إلى مقتل ما لا يقل عن 100 طفل بسبب سوء التغذية والمجاعة في القطاع.

ولفت إلى مقتل وإصابة أكثر من 40 ألف طفل جراء القصف والغارات الجوية، منوهًا أن ما لا يقل عن 17 ألف طفل غير مصحوبين بذويهم أو منفصلين عنهم في غزة.

وذكر أن «مليون طفل في غزة يعانون من صدمة نفسية عميقة، ومحرومون من التعليم».

واختتم تدوينته، قائلًا: «لا ينبغي لأحد أن يصمت عندما يموت الأطفال، أو يُحرمون بوحشية من مستقبلهم، أينما كانوا، بما في ذلك في غزة».

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأربعاء، إن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال الساعات 24 الماضية، 8 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 235 حالة وفاة، من ضمنهم 106 أطفال.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وانهيار شبه كامل في قدراتها التشخيصية والعلاجية.