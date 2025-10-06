ترامب يدعو لتسريع إنهاء الحرب: أُبلغت أن المرحلة الأولى للاتفاق ستنجز هذا الأسبوع

حثّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات اتفاق لإنهاء الحرب على "التحرك بسرعة"، محذرًا من "إراقة الدماء، وهو أمر لا يريده أحد".

وفي منشور نشره على منصة "تروث سوشيال" الاجتماعية التي يملكها، قال ترامب: "أُبلغتُ أن المرحلة الأولى من الاتفاق ستُنجز هذا الأسبوع، وأدعو الجميع إلى التحرك بسرعة. سأواصل متابعة هذا الصراع المستمر منذ قرون. الوقت ينفد، وإلا ستُراق الدماء"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف: "خلال عطلة نهاية الأسبوع، كانت هناك محادثات إيجابية للغاية مع حماس ودول حول العالم (عربية وإسلامية وغيرها)، بشأن إطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الحرب في غزة، والأهم من ذلك - تحقيق السلام أخيرًا في الشرق الأوسط. كانت هذه المحادثات ناجحة للغاية وتتقدم بسرعة".

وفيما يتعلق بالمحادثات التي ستبدأ اليوم في شرم الشيخ، أوضح أن "ستجتمع الفرق الفنية في مصر لوضع التفاصيل النهائية وتوضيحها".