 منافسة إنجليزية ثلاثية على ضم مهاجم ليفركوزن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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منافسة إنجليزية ثلاثية على ضم مهاجم ليفركوزن

أمير نبيل
نشر في: الخميس 8 مايو 2025 - 11:55 ص | آخر تحديث: الخميس 8 مايو 2025 - 11:55 ص

جذب التشيكي باتريك تشيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني اهتمام عدة أندية إنجليزية للتعاقد معه خلال الفترة المُقبلة.

وذكر موقع "كوت أوفسايد" أن أندية أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي أبدت اهتماما بالتعاقد مع تشيك خلال انتقالات الصيف.

وتقدر القيمة السوقية لتشيك، بنحو 30 إلى 40 مليون يورو، وهو ما يعد مصدر إغراء للأندية الساعية للتعاقد معه.

ولعب المهاجم التشيكي الدولي 43 مباراة هذا الموسم سجل خلالها 25 هدفاً وصنع هدفاً وحيدا، خلال 2384 دقيقة مشاركة.

ويملك صاحب الـ 29 عاما خبرة اللعب للعديد من الأندية منها روما وسامبدوريا في إيطاليا ولايبزيج الألماني وسبارتا براغ التشيكي


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