اعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك في اجتماعه مساء السبت عدة قرارات كان أبرزها صرف مستحقات فريق الكرة خلال أسبوع، وهو ما كانت قد أشارت إليه الشروق في وقت سابق، بأن هناك حالة من الامتعاض بين اللاعبين لعدم صرف المستحقات قبل فترة عيد الفطر المبارك حسبما وعد المجلس في وقت سابق.

وعلم الشروق أيضا أن المجلس نجح في توفير 56 مليون جنيه، من مجهودات ذاتية ومساهمات بعض الأعضاء في الإدارة بجانب الداعمين للنادي من رجال أعمال ومحبين، ويمثل هذا المبلغ جزءاً كبيرا من مستحقات الفريق، خاصة قبل الاستحقاقات الهامة في الدوري والكونفدرالية.

كما ناقش المجلس العمل على تنمية موارد النادي واستعراض ما تم بخصوص البدء في مخاطبة الجهات المختصة لاستخراج الموافقات اللازمة للمشروع الاستثماري المزمع إقامته عند مدخل بوابة النادي من شارع جامعة الدول العربية.