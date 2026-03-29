قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب، إن مركز المحلة الكبرى يعاني من "كارثة حقيقية" بسبب ضعف شبكات المحمول، مؤكدًا أن الأزمة تؤثر على مختلف فئات المواطنين، سواء طلاب أو موظفين، في ظل اعتماد الحياة اليومية بشكل أساسي على خدمات الإنترنت.

وأضاف فهمي، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن ضعف شبكات المحمول بقرى مركز المحلة الكبرى اليوم، أن الخدمة تُقدَّم بمقابل مادي، متسائلًا عن أسباب عدم تغطية جميع أنحاء الجمهورية بشكل كافٍ.

وتابع: "لكي أتمكن من إجراء مكالمة هاتفية، أضطر للصعود إلى سطح المنزل".

وأشار فهمي إلى أن التوجه نحو العمل عن بُعد يفرض ضرورة تحسين جودة الشبكات، قائلًا: "كيف سيعمل المواطنون من منازلهم في ظل هذا الضعف؟ نحن أمام خدمة مدفوعة الأجر، ومع ذلك هناك عجز واضح في قرى ومركز المحلة".

وطالب النائب بضرورة وضع حلول قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن المسئولين عن ملف الاتصالات مطالبون بتقديم ردود واضحة تتضمن جداول زمنية محددة.

من جهته، أوضح ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المشكلة ترجع إلى الزيادة الكبيرة والمفاجئة في الطلب على خدمات الاتصالات، مقابل عدم كفاية البنية التحتية الحالية، سواء لشبكات المحمول أو الخطوط الأرضية.

وأضاف أن هناك خططًا استباقية لتطوير الشبكات، إلا أنه يجري العمل على مواءمتها مع الموارد المتاحة للدولة، مشيرًا إلى أن سد الفجوة الحالية يتطلب خططًا طويلة المدى قد تمتد لأكثر من 6 أشهر.

وكشف أن مركز المحلة الكبرى يضم 58 قرية بإجمالي عدد سكان يصل إلى نحو 1.5 مليون نسمة، ويخدمه حاليًا 274 محطة محمول، مع خطة لإضافة نحو 17 محطة جديدة خلال عام 2026 لتحسين مستوى الخدمة.