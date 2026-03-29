واصلت البورصة المصرية الهبوط اليوم الأحد، أول تعاملات الأسبوع، وحققت خسائر تعادل إجمالي خسائر الأسبوع الماضي تقريبا، كما أنها هبطت دون مستوى الـ47 ألف نقطة.



وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.27%، ووصل إلى مستوى 46404.27 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد خسر الأسبوع الماضي نحو 1.28%، ووصل إلى مستوى 47001.8 نقطة.

ولا تزال الحرب في إيران التي شنتها أمريكا واسرائيل نهاية فبراير الماضي تؤثر بشدة في الاقتصاد المصري.

كما يتواصل تخارج الأجانب من أدوات الدين المصرية، ما ينعكس سلبا على توافر الدولار، الذي قفز اليوم بنحو 80 قرشا، وارتفع إلى أعلى من 53.5 جنيه لأول مرة.

كما تشير توقعات المحللين إلى زيادة في سعر الفائدة في الاجتماعات القادمة للمركزي، في ضوء تصاعد معدلات التضخم، ما يؤثر سلبا في مستثمري البورصة.

وبلغت مكاسب البورصة منذ بداية العام الجاري نحو 10.94%.



