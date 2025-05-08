الدفاع المدني في غزة يعلن توقف 75% من سياراته عن العمل

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، صباح اليوم الخميس، توقف 75% من سياراته عن العمل.

وأرجع في بيان مقتصب عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، توقف السيارات عن العمل إلى نفاد الوقود، جراء الحصار والإبادة الإسرائيلية المستمرة.

ولفت إلى أن القطاع يشهد عجزًا كبيرًا في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأوكسجين.

وبدعم أمريكي ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

والثلاثاء، كشفت إذاعة جيش الاحتلال، عن خطة تروّج لها الحكومة الإسرائيلية، لتوزيع المساعدات، هدفها هو تسريع إفراغ شمال القطاع من المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب الإذاعة، فإن الخطة تنص على حصر توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوب القطاع، في خطوة تُجبر المدنيين في شمال غزة على الانتقال إلى جنوبها، على أن تُغلق مراكز التوزيع فور استكمال انتقال السكان إلى الجنوب، وهي آلية أثارت رفضاً واسعاً من الجانب الفلسطيني ومؤسسات دولية باعتبارها مخالفة للمبادئ الإنسانية.

وسبق أن أعلن كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ومنسق الإغاثة الطارئة توم فليتشر، ووكالة الأونروا، أن مؤسساتهم لن تشارك في أي خطة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية العالمية وهي: الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.