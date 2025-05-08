بوسي شلبي ترد على ورثة محمود عبدالعزيز: الزواج صحيح ولم نخالف الشرع أو القانون

ردت الإعلامية بوسي شلبي على البيان الصادر من ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، والذي يؤكد طلاقهما منذ عام 1998، وكذبت البيان، مؤكدة صحة زواجها، وعدم مخالفتها للشرع أو القانون، وأن الإجراءات القضائية لازالت قائمة.

وجاء بيان بوسي شلبي كالتالي: "بشأن البيان المنسوب صدوره لبعض ورثة الفنان المرحوم محمود عبدالعزيز، فإنه لا خلاف على أخلاقياته وتدينه ومعرفته بشرع الله، وهذا ما يعلمه من نشر البيان المردود عليه، والذي لم يراعي عند نشر تلك الإدعاءات إنها قد تمس سمعة الفنان المرحوم محمود عبد العزيز وتاريخه ورصيده من محبة جمهوره العريض والذي تحرص الإعلامية بوسي شلبي على الحفاظ عليه منذ زواجها منه وحتى لقى ربه".

وتابع البيان: "وتود التأكيد على أن علاقتها بزوجها المرحوم كانت علاقة زواج شرعية قانونية يعلمها الجميع سواء من الورثه أو الأقارب أو الأصدقاء وأن آخر بطاقة رقم قومي للفنان محمود عبد العزيز كان مثبت بها زواجه منها، وهما لم يكونا ليقبلا علاقة تخالف شرع الله، كما أنها لا تقبل أي اتهام له بأن علاقة الزوجية المثبتة ببطاقته تزويرا أو مخالفة لشرع الله أو القانون".

وأضاف البيان: "كما يعلمون جيدا أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته، وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات القضائية لم تنتهي بعد للقول الفصل أو الحاسم في هذا الموضوع وأنها لازالت متداولة ونحتكم فيها لقضاء مصر الشامخ".

واختتم البيان: "وتود الإعلامية بوسي شلبي التحذير من نشر هذا البيان لما فيه من مساس بالأعراض، مع التنبيه بحقها باتخاذ ما يلزم قانونا نحو المساس بسمعتها وسمعة المرحوم محمود عبد العزيز".

وكان كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز، نجل النجم الراحل محمود عبد العزيز، عن حصول ورثة الراحل، على تأكيدات بصحة طلاق بوسي شلبي من والده قبل وفاته، برفض كل الدعاوى التي رفعتها بوسي شلبي على كل درجات التقاضي، وهو ما ينفي مزاعمها بشأن بقائها متزوجة من محمود عبد العزيز حتى وفاته وإنه لم يطلقها، مؤكدا أنهم أثروا الصمت حتى يقول القضاء المصري الشامخ كلمته في هذه الدعاوى والبلاغات.

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