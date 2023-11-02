الحوثيون: مستمرون في إطلاق الصواريخ والمسيرات على جيش الاحتلال

أوردت قناة «الجزيرة»، في نبأ عاجل لها، منذ قليل، يفيد بإعلان المتحدث العسكري للحوثيين، عن إطلاق لدفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية، على عدة أهداف في عمق الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة، مؤكدا وصول هذه الضربات إلى أهدافها.

وكان المتحدث باسم الحوثي يحيى سريع قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» اليوم الأربعاء، إن قواته ستواصل استهداف إسرائيل بالصواريخ والمسيّرات، حتى يتوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتابع: «القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية دعماً ونصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني، واستجابًة لنداءات ومطالب الشعب اليمني وشعوب الأمة كافة، وحتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على إخواننا في غزة الصامدة»، مختتما: «وما النصر إلا من عند الله».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، إسقاط مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية، صواريخ كروز أطلقت من اليمن باتجاه إسرائيل، الأسبوع الماضي، كانت من الممكن أن تصل إلى إسرائيل.