مصر تطرح الإصدار الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين يابانى

نفذت مصر الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى فى السوق اليابانية، بقيمة 75 مليار ين يابانى تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5% سنويًا، وفق محمد معيط، وزير المالية.

وأكد معيط أن هذا الإصدار بأجل 5 سنوات، ما يساعدنا على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجى، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات وتوسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، التى ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية فى انعكاس طبيعى للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأضاف الوزير، أن هذا الإصدار يأتى بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا فى الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صينى.

وأوضح أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن الإصدار الدولى الثانى لمصر من سندات الساموراى اليابانية، نجح فى جذب العديد من المستثمرين اليابانيين مما يدل على صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق المستهدفات والمرونة أيضًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية.

وأشار محمد حجازى رئيس وحدة الدين العام بوزارة المالية، إلى أنه تم تنفيذ هذا الإصدار فى صورة طرح خاص بالتعاون مع شركة «إس إم بى سى نيكو» للأوراق المالية كمدير للطرح والترويج وضامن لتغطية الإصدار، وبضمانة البنك اليابانى/ مؤسسة سوميتومو ميتسوى المصرفية، وبضمانة المؤسسة الأفريقية للتمويل بصفتها الجهة الضامنة للبنك اليابانى، على نحو استطاعت معه وزارة المالية الحصول على تسعير متميز للإصدار مع ضمان تغطية حجمه المستهدف.