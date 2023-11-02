تقرير: وحدات بجيش الاحتلال بدأت تدمير أنفاق حماس شمال غزة

بدأ مهندسو جيش الاحتلال الإسرائيلي "عملية واسعة النطاق" لتدمير أنفاق حركة حماس الفلسطينية في شمال قطاع غزة، حسبما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية.

وذكر موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن وحدات المهندسين القتالية تستخدم أنواعاً مختلفة من الروبوتات والأجهزة المتفجرة لتدمير الأنفاق، وتفجير أي أفخاخ وضعتها حماس، وفقا لما أوردته قناة "الشرق" الإخبارية السعودية.

وقال ضابط بارز في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال لـ"والا": "ربما كانوا قادرين في البداية على مضايقتنا، ونصب الأفخاخ لنا عبر إطلاق النار من مخارج الأنفاق، ولكننا سيطرنا على المنطقة، والعمليات الهندسية بدأت"، على حد زعمه.

وتقوم قوات برية إسرائيلية بمحاولات للتوغل في قطاع غزة منذ أيام، عبر عمليات محدودة، قتل خلالها 18 عسكريا إسرائيلياً بينهم ضابط رفيع.

ويأتي ذلك في اليوم الـ27 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تواصل قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من القطاع، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ بدء العدوان إلى 9061 شهيدا.