محافظ الغربية يناقش سبل التعاون المشترك مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مع اللواء سامح على محمد مدير إدارة الثروة الحيوانية بجهاز مستقبل مصر، وعميد طبيب لطفي بسيوني من جهاز مستقبل مصر؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الجديدة على أرض عروس الدلتا.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان والمرافق بالغربية.

وأكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على تنمية الموارد الذاتية لها واستغلال الميزات التنافسية والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية، وإنشاء مشروعات جديدة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وتوفير فرص عمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

وثمن "الجندي"، الجهد الكبير الذي يبذله الجهاز من أجل دعم الموطنين، مؤكدًا دعمه الكامل لجهاز مستقبل مصر في إقامة مشروعات تعود بالنفع على أهالي المحافظة.

من جانبه أشاد الوفد بجهود محافظ الغربية، وحرصه على تنفيذ خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على أرض المحافظة، معربًا عن بالغ تقديره لحرص محافظ الغربية على مد جسور الصلة والتعاون مع الجهاز في العديد من المجالات لخدمة أهالي المحافظة.