درة تكشف عن شخصيتها في فيلم «الست لما» مع يسرا

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كشفت الفنانة درة عن الشخصية التي تجسدها في فيلم "الست لما"، والذي تقوم ببطولته يسرا.

تظهر درة ضمن أحداث الفيلم بشخصية فتاة تدعى فاطمة ترتدي الحجاب، ونشرت الفنانة التونسية صور الشخصية من الكواليس عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وكتبت مقتضبة "فاطمة".

ويعتبر هذا الفيلم عودة لدرة إلى شاشة السينما مجددا منذ أن شاركت في الفيلم التونسي "صاحبك راجل" العام الماضي، كما تنتظر أن يعرض فيلم "الملحد" والذي يقوم ببطولته أحمد حاتم ومن كتابة إبراهيم عيسى.

فيلم "الست لما" يشترك في بطولته يسرا وماجد المصري ودنيا سامي وانتصار وياسمين رئيس ومحمود البزاوي، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى.