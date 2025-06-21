إصابه 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق جمصة بالدقهلية

أصيب 8 أشخاص، إثر انقلاب ميكروباص أمام كارته شرنقاش على طريق المنصورة ـ جمصة بنطاق محافظة الدقهلية.

وتلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة طلخا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق جمصة، وإصابة 8 أشخاص.

وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا لمكان الحادث وبالفحص تبين إصابة كل من: "ميرفت.س، 37 سنة، باشتباه نزيف بالصدر، وأحلام.أ، 37 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد العليم.ع، 31 سنة بجرح قطعي بالرأس حوالي 10 سم وجرح باليد اليمنى حوالي 15 سم، والسيد.م، 31 سنة باشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وشهد.إ، 18 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى".

كما أصيب كل من "دعاء.ا، 43 سنة باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح قطعي بالرأس 5 سم، وشهد.م، 18 سنة بكدمات وسحجات بالجسم، وأحلام.م، 19 سنة بسحجات وكدمات بالجسم".

وجرى نقل المصابين للمستشفى الدولي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.