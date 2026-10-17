بي بي سي: بريطانيا تتهم روسيا بهجمات حرق استهدفت رئيس الوزراء البريطاني

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن هجمات حرق متعمدة استهدفت مواقع مرتبطة برئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر، جاءت ضمن حملة أوسع من أعمال التخريب والتحريض، قالت الهيئة إن خيوطها تمتد إلى الدولة الروسية.

ووفقًا لما نشرته «بي بي سي»، اكتُشف حريق في 11 مايو 2025 بشقق في منطقة إزلينجتون شمال لندن، كانت مرتبطة بستارمر الذي سبق أن أقام فيها قبل سنوات.

وجاء ذلك بعد ثلاثة أيام من واقعة سابقة، قبل أن يُكتشف حريق آخر في اليوم التالي عند مدخل منزله في منطقة كينتيش تاون، الذي كان يؤجره لشقيقة زوجته، جوديث ألكسندر.

وخلال المحاكمة، أفادت ألكسندر بأنها شاهدت دخانًا أسود كثيفًا يتصاعد عبر السلالم، بينما كانت داخل المنزل برفقة شريكها وابنتها.

وأدانت المحكمة شخصين، هما لافرينوفيتش (22عام) وكاربيوك (28عام)، بالتآمر معًا ومع آخرين لإلحاق أضرار بالممتلكات عن طريق إشعال الحرائق، في وقائع تعود إلى الفترة بين الأول من أبريل و13 مايو 2025.

وبحسب تحقيق «بي بي سي»، كان الهجومان جزءًا من حملة أوسع شملت التخريب والتحريض ونشر الأكاذيب.

وأشار التحقيق إلى شخص عرّف باسم "إل"، أفاد إنه جند لافرينوفيتش، وعرض عليه الجنسية الروسية مقابل تنفيذ هجمات أخرى، كما أبدى تمجيدًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضافت الهيئة أن الأدلة التي حددها تحقيقها تشير إلى أن «إل» قد يكون دبلوماسيًا روسيًا شابًا.