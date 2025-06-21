كاشيما يحافظ على صدارة الدوري الياباني رغم الخسارة من ماتشيدا

بقى فريق كاشيما انتلرز في صدارة الدوري الياباني لكرة القدم، رغم خسارته أمام مضيفه ماتشيدا زيلفيا 1 / 2 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الياباني لكرة القدم.

وأنهى ماتشيدا زيلفيا الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما يوكي سوما ودايتشي أوكامورا في الدقيقتين السادسة و34.

وفي الشوط الثاني تمكن كاشيما من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء نفذها بنجاح يوما سوزوكي.

ورفع ماتشيدا زيلفيا رصيده إلى 31 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد كاشيما انلترز عند 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام كاشيوا ريسول.

وفي بقية المباريات، فاز فيسيل كوبي على كاواساكي فرونتال 2 / 1 ، وفاجيانو على يوكوهاما إف مارينوس بهدف ، وسيريزو أوساكا على طوكيو فيردي 2 / 1 ، وأفيسبا فوكوكا على البايركس نيجات3 / 2 .

كما تعادل كاشيوا ريسول مع كيوتو سانجا 3/3 ، ليهدر فرصة تقليص فارق النقاط إلى واحدة مع المتصدر كاشيما انتلرز ، وناجويا جرامبوس مع شيميزو اس بالس 1/1.