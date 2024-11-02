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سيطرت جماعة مسلحة على منشأة عسكرية بالقرب من مدينة كوتشابامبا، في بوليفيا، وأسرت بعض الجنود، وذلك وفقا لما أعلنه الجيش البوليفي.

ووصف الجيش في بيان الجماعة المسلحة بأنها «غير نظامية»، مشيرًا إلى أنها استولت أيضًا على أسلحة نارية وذخائر، وفق وكالة سبوتنيك.

واعتبر أن مثل هذه العمليات تصل إلى مستوى الخيانة.

وتقع كوتشابامبا في وسط بوليفيا، وهي موطن لكثيرين من أنصار الرئيس السابق إيفو موراليس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن نحو ألفي شخص سيطروا على هذه المنشأة العسكرية.

وطلب الجيش البوليفي من الأشخاص الذين سيطروا على المنشأة مغادرتها "فوراً وبشكل سلمي".