وزير الثقافة: افتتاح المتحف المصري الكبير تتويج لإرادة وطن وبداية عهد جديد للقوة الناعمة المصرية

الدكتور أحمد فؤاد هنو: المتحف بيتٌ للهوية ونافذة تُطل منها مصر على العالم

قال الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل لحظةً تُجسّد تلاقي الماضي بالحاضر، وتستشرف المستقبل بعينٍ من الإبداع والإيمان، مؤكدًا أن هذا الصرح الحضاري والإنساني الفريد يُعد أحد أعظم منجزات القرن الـ21، وشاهدًا خالدًا على عبقرية المصري القديم، وعلى إرادة المصري المعاصر الذي صاغ من الحلم واقعًا، ومن الفكرة إنجازًا يليق بحضارةٍ تُعلِّم العالم معنى الخلود.

وأضاف وزير الثقافة أن مصر العظيمة تقف اليوم شامخةً بين الأمم، وهي تزيح الستار عن أحد أبرز منجزاتها في العصر الحديث، المتحف المصري الكبير، الذي يُعيد إلى العالم وجه مصر المضيء منذ فجر الإنسانية وحتى حاضرها المشرق في ظل الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي جعل من استعادة الهوية الوطنية وبناء القوة الثقافية لمصر أحد أعمدة الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن افتتاح المتحف المصري الكبير ليس مجرد حدثٍ ثقافي أو أثري، بل هو تجسيدٌ حيٌّ لرؤية الدولة المصرية في أن تكون الثقافة والمعرفة في صدارة مشروعها الحضاري، مشيرًا إلى أن هذا المتحف لا يروي فقط قصة مصر القديمة، بل يُجسّد روحها المتجددة، ويعكس فلسفتها في أن تكون الحضارة ركيزةً للتنمية، والهوية أساسًا للبناء.

وأكد وزير الثقافة، أن المشروع جسّد، منذ فكرته الأولى وحتى لحظة الافتتاح، نموذجًا فريدًا في التعاون بين مؤسسات الدولة، وتكامل جهود المهندسين والعلماء والأثريين والفنانين، ليخرج للعالم تحفةً معمارية ومعرفية تُعيد تعريف المتحف بوصفه فضاءً للثقافة والتفاعل الإنساني، لا مجرد مكانٍ للعرض والتاريخ.

واختتم الدكتور أحمد فؤاد هنو تصريحه قائلًا إن هذا اليوم يمثل ميلادًا جديدًا للقوة الناعمة المصرية، وعنوانًا لإرادة وطنٍ يعرف طريقه، ويؤمن بأن الحفاظ على تراثه هو استثمارٌ في مستقبله، فالمتحف المصري الكبير ليس فقط بيتًا للآثار، بل بيتٌ للهوية ونافذةٌ تفتحها مصر على العالم لتُطل منها برؤيتها الإنسانية والحضارية.

ووجّه وزير الثقافة التحية لكل يدٍ شاركت في هذا العمل الوطني، ولكل عقلٍ خطط، ولكل قلبٍ آمن بأن الثقافة طريقٌ للتنمية وركيزةٌ للسلام، مؤكدًا أن مصر تكتب اليوم فصلًا جديدًا في كتاب الحضارة الإنسانية.