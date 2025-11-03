السعودية تمول مشروعات الإغاثة العاجلة في غزة بـ45 مليون دولار

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، أن مركز الملك سلمان للإغاثة سيمول مشاريع إغاثية عاجلة في قطاع غزة بقيمة تجاوزت 45 مليون دولار، ضمن خطط إنسانية عاجلة للنازحين.

وقال المركز السعودي، في بيان اليوم، إن المشروعات الإغاثية تركزت بعدة قطاعات، مثل الأمن الغذائي والدواء والصحة والمياه والإصحاح البيئي والحماية والاستجابة الطارئة والدعم اللوجستي.

وكشف المركز عن أن إجمالي حجم المساعدات السعودية التي وصلت إلى قطاع غزة حتى 23 من الشهر الماضي بلغت نحو 7648 طناً من المواد الإغاثية المتنوعة، نُقلت عبر 70 طائرة وثماني بواخر.

كما أوضح المركز أن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات تضمنت توزيع 39 ألفا و200 وجبة جاهزة للأكل، وتقديم 500 مستلزم إسعافي، إلى جانب 20 سيارة إسعاف لتعزيز قدرات القطاع الصحي داخل غزة.

وأكد المركز أن هذه الجهود تأتي امتداداً للدور الإنساني للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني، وتخفيف معاناته في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة.