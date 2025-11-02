- تكريم أشرف عبدالباقى وحنان مطاوع وهالة صدقى.. و«السويس مدينتى» فيلم الافتتاح

- لجنة تحكيم دولية برئاسة عمر عبدالعزيز.. وورش سينمائية لطلاب جامعتى السويس والجلالة يحاضر فيها أمجد أبوالعلا وأشرف فائق

تنطلق النسخة الثانية من مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدًا، وذلك من خلال احتفالية فنية تُقام فى السابعة، مساء اليوم الأحد، على شاطئ البحر بمدينة العين السخنة.

وبحضور الدكتور طارق الشاذلى، محافظ السويس، وعدد كبير من نجوم وصناع السينما، يعرض المهرجان فى حفل الافتتاح الفيلم القصير النادر والمرمم «السويس مدينتى» للمخرج الراحل على عبدالخالق، وهو من اوائل الأفلام التى أخرجها عبدالخالق فى بداية مشواره السينمائى.

تشترك فى تقديم حفل الافتتاح باللغتين العربية والإنجليزية الإعلامية بوسى شلبى والدكتورة ياسمين بكير، فيما يشهد الحفل تكريم الفنان أشرف عبدالباقى تقديرًا لمشواره السينمائى الذى بدأه فى مرحلة مبكرة من مشواره الفنى وقدم ما يزيد على الـ65 فيلمًا حققت معظمها وجودًا على منصات التتويج بالمهرجانات السينمائية المحلية والدولية.

كما يكرم المهرجان أيضًا الفنانة حنان مطاوع والتى يأتى تكريمها مواكبًا لترشيح أحدث أفلامها هابى بيرث داى لتمثيل مصر فى مسابقة الأوسكار، كما يكرم المهرجان أيضًا الفنانة هالة صدقى تقديرًا لمشوارها الفنى الحافل بالأعمال الدرامية المميزة فى السينما والتليفزيون.

وصل عدد الأعمال التى قدمتها هالة صدقى إلى ما يزيد على الـ175 عملًا سينمائيًا وتليفزيونيًا ومسرحيًا.

وتضم قائمة المكرمون رائد الرسومات المتحركة المنتج عباس ابن العباس تقديرًا لمشواره وعطائه الفنى المتميز، حيث أسس عباس ابن العباس واحدة من الكيانات الضخمة التى أنتجت للشاشات العربية العديد من أعمال الرسومات المتحركة الشهيرة، وفى مقدمتها فيلم الفارس والأميرة، وهو أول فيلم عربى رسومات متحركة طويل من إخراج الراحل بشير الديك ولعب بطولته الصوتية كل من محمد هنيدى وحنان ترك وعبلة كامل وماجد الكدوانى وآخرون وهى التى التجربة التى استغرق تنفيذها 25 عامًا حتى خرجت إلى النور.

يضم المهرجان فى دورته الثانية مسابقتين الأولى للأفلام التى لاتزيد مدتها على الـ5 دقائق والثانية للأفلام التى لا تزيد على الـ10 دقائق

تلقى المهرجان فى دورته الجديدة ما يقارب من الـ2500 فيلم تمت تصفيتها إلى 300 فيلم تم توزيعها على مسابقتى المهرجان وأقسام المهرجان الرسمية خارج المسابقة.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، وتضم فى عضويتها كلًا من الفنانة شيرى عادل والفنانة منال سلامة وأستاذ الرسومات المتحركة الدكتور محمد غالب من مصر، والمخرج الفرنسى جان مارى فيلنوف الذى اختير عام 2014 كأفضل مخرج فى إنديانا بوليس عن فيلمه الكوميدى المؤثر الكريمة ومن إنجلترا المخرج والسيناريست الدكتور بيتر لويد الأستاذ بالجامعة البريطانية ومن نيجيريا تضم اللجنة المخرج والمنتج وكاتب السيناريو ديزموند أوفبياجيلى صاحب أول فيلم نيجيرى يرشح لجائزة الأوسكار الـ93، وهو فيلم The Milkmaid المستوحى من التمرد فى شمال شرق البلاد، كما حاز الفيلم 5 جوائز من أكاديمية السينما الإفريقية.

من جانبه أكد رئيس المهرجان الدكتور أسامة أبونار، حرص المهرجان على تشكيل لجنة تضم قامات وخبرات سينمائية وفنية محلية ودولية متنوعة ما بين إخراج وتمثيل وإنتاج وكتابة سيناريو ورسومات متحركة بهدف إحداث حراك سينمائى بين الأفلام المتقدمة التى ستخضع لمعايير دقيقة فى اختيار الأعمال الفائزة منها.

موضحًا أن المهرجان حرص منذ انطلاقه على الاستعانة بصناع أفلام عالميين بهدف إرساء قواعد راسخة لصناعة الفيلم القصير جدا والاستفادة من وجود هذه الخبرات فى لجان التحكيم وورش صناعة الأفلام.

من جانبه ذكر الإعلامى زياد باسمير، المدير التنفيذى للمهرجان، أن عدد الأفلام التى تقدمت للتنافس على جوائزالدورة الثانية تضاعف كثيرًا عن الدورة الأولى.

لافتًا إلى أن جامعتى السويس والجلالة ستستضيف عددًا من الفعاليات من ورش وعروض أفلام، منها ورش حول صناعة الفيلم يحاضر فيها مجموعة من أبرز الأسماء فى السينما العربية والدولية، مثل المخرج والمنتج الشهير أمجد أبوالعلا والمخرج أشرف فائق.

(ليلة خاصة)

ينظم المهرجان ليالى سينمائية عربية، الثلاثاء المقبل، تتعرض مجموعة من الأفلام الحديثة للسينما السعودية الجديدة، فى عروضها العالمية الأولى، وذلك بحضور صناعها، وتعقب العروض ندوة يشارك فيها النقاد والصحفيون والفنانون المشاركون فى المهرجان وحفل غنائى ساهر يحييه نجم الغناء العربى همام إبراهيم وفرقته الموسيقية.