هيئة البث: جولتان للصليب الأحمر وحماس بغزة بحثا عن رفات إسرائيليين

.. في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي

أفادت هيئة البث العبرية، الأحد، بأن طواقم من الصليب الأحمر وحركة حماس سيجرون اليوم جولتين مشتركتين في المناطق الخاضعة لسيطرة تل أبيب في قطاع غزة بحثا عن رفات أسرى إسرائيليين.

وقالت الهيئة الرسمية: "الصليب الأحمر وحماس سيقومان اليوم بجولتين مشتركتين في الأراضي الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت أن الجولتين "ستجريان في خان يونس (جنوب)، وحي الشجاعية (شمال)، بموافقة رسمية من المستوى السياسي الإسرائيلي".

وبموجب الاتفاق، تسيطر إسرائيل حاليا على ما يسمى بـ"الخط الأصفر" الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي ويشمل 50 بالمئة من مساحة القطاع، ويمتد من جنوب محافظة شمال غزة حتى أطراف مدينة رفح بالجنوب، دون وجود علامات توضيحية.

هيئة البث أكدت أن "إسرائيل لا ترى في سلوك حماس في الأيام الأخيرة إعادة رفات غير رفات المختطفين (الأسرى) انتهاكًا للاتفاق"، وفق قولها.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها، قولها إنه "من الأفضل أن تنقل حماس أي رفات مشكوك فيها إلى إسرائيل".

وتابعت الهيئة: "هناك استعدادات في إسرائيل لإعادة مختطفين قتلى مساء اليوم"، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 12:15 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من حركة حماس بشأن ما أوردته هيئة البث العبرية.