قيادات بـ«الطريق الديمقراطى»: تعذر التوافق فى بعض دوائر انتخابات «النواب»

«الإصلاح والتنمية»: سنجتمع لمراجعة الموقف.. «العدل»: لم نصل لتوافق فى الأقصر وأسوان.. «الديمقراطى الاجتماعى»: أمر طبيعى

تستعد أحزاب تحالف الطريق الديمقراطى، الذى يضم أحزاب المصرى الديمقراطى والعدل والإصلاح والتنمية، لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، على المقاعد الفردية، بطرح مرشحين فى مختلف محافظات الجمهورية.

وبخلاف تصريحات سابقة صدرت عن قيادات فى الأحزاب الثلاثة، بشأن التنسيق بينها على المقاعد الفردية، وتفادى تكرار مرشحين ينتمون للتحالف فى نفس الدوائر، رصدت «الشروق» مواجهات انتخابية بين عدد من مرشحى الأحزاب الثلاثة، فى نحو 10 محافظات، طبقا للقوائم النهائية لمرشحى الفردى، وهى محافظات الجيزة والمنوفية والغربية وبنى سويف وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والشرقية.

وأقرت قيادات فى تحالف الطريق الديمقراطى، لـ«الشروق»، أن بعض أمانات عدد من أحزاب التحالف فى عدد من المحافظات رفضت سحب مرشحيها، بسبب الدعاية للحزب أو قوة الأمانة فى الدائرة.

وفى تعقيبه، قال رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، إن الحزب سيعقد اجتماعا لمراجعة موقف المرشحين فى الدوائر التى بها منافسة وتقابل لباقى مرشحى أحزاب التحالف الديمقراطى، لدراسة الموقف وحتى تتضح الرؤية بشكل أكبر.

وأضاف السادات لـ«الشروق»، أنه جرى الاتفاق عند تأسيس التحالف على تفادى تكرار مرشحين ينتمون للتحالف فى نفس الدوائر، موضحا: «كان من المفترض ألا يحدث تنافس بين أحزاب الطريق الديمقراطى فى دائرة واحدة، ويكفينا منافسة أحزاب الموالاة المرتبطة بالقائمة الوطنية من أجل مصر (على المقاعد الفردية) بشكل مباشر والتى فرصتهم أكبر فى الفوز».

وأرجح حدوث تقابل لمرشحى تحالف الطريق بنفس الدوائر لسبب تاريخى، مرتبط باقتناع بعض المرشحين أن فرصتهم أكبر فى الفوز ولديهم قدرة على منافسة الآخرين، موضحا أن ذلك يخلق ضغطا على أحزابهم التى تضطر لترشيحهم على المقاعد الفردية، أو يلجأون للمشاركة بصفة مستقلة فى حالة رفض الحزب، موضحا أن بعض الأحزاب قد توافق على ترشيح مرشحين فرديين ضعاف كنوع من الإنتشار والدعاية للحزب.

فيما رأى رئيس حزب العدل، عبد المنعم إمام، أن تقابل مرشحى الأحزاب الثلاثة فى بعض الدوائر بـ«أمر طبيعى أن تشارك أحزاب التحالف الواحد فى نفس الدوائر التى بها أكثر من مقعد».

وأشار إمام، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن التحالف يسعى بكل ما أوتى من قوة لعدم تقابل مرشحيه ولكن يتصادف وجود أمانات قوية جدا لأحزاب التحالف فى نفس الدائرة مع وجود كوادر جيدة، وبالتالى لا يستطيع الحزب أن يتنازل عن تقديم مرشح بهذه الدائرة.

لكن إمام، أقر فى نفس الوقت بوجود مشكلة حقيقية فى محافظتى الأقصر وأسوان، بدائرتى إسنا وأول أسوان، المتاح فيهما مقعد واحد فقط، موضحا أنه لم يكن من المفترض أن ينافس مرشح حزب العدل مع مرشح المصرى الديمقراطى، وأن ذلك حدث نتيجة تعذر التوافق بين أحزاب التحالف.

وتابع: فى دائرة إسنا بالأقصر (مقعد واحد) ينافس مرشح لحزب العدل ضد آخر للمصرى الديمقراطى الاجتماعى، وفى دائرة أول أسوان بمحافظة أسوان يواجه مرشحا للعدل واثنين للمصرى.

وتوقع نجاح تحالف الطريق الديمقراطى، وتحقيق نتائج قوية لحصد المقاعد فى مجلس النواب، معبرا: «لدينا منافسة قوية لصالحنا فى دوائر كثيرة».

وقال نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، إيهاب الخراط، إن هناك دوائر بها أكثر من مقعد، وبالتالى من الطبيعى أن يترشح فيها أكثر من مرشح للتحالف، موضحا أن عدم تقابل مرشحى التحالف فى نفس الدوائر الانتخابية، يعنى عدم المنافسة على نفس المقعد ومواجهة باقى المرشحين الموالين والمستقلين.

وأضاف الخراط لـ«الشروق» أن هناك دوائر تعذر فيها الاتفاق على تنازل أحد أحزاب التحالف لصالح الآخر، لافتا أن التحالف لم يعقد مؤتمرات جماهيرية مشتركة بين أحزابه، معتبرًا أن مستوى التنسيق فى الدعاية الانتخابية بينها أصبح أقل مما كان متوقعًا.