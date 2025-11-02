القبض على شاب رفض إعادة رد مبالغ مالية تم تحويلها له بالخطأ

كشف الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة) بقيامه إجراء عمليتين تحويل مبالغ مالية عن طريق الخطأ من حسابه البنكى إلى حساب آخر بذات البنك بإستخدام تطبيق الإنترنت البنكى، وبمحاولة التواصل مع صاحب هذا الحساب رفض رد المبالغ المالية.

بالفحص وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة)، وبحوزته هاتف محمول "بفحصه تبين احتوائه على أدلة تؤكد ارتكابه للواقعة" وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.