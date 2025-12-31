روسيا تنشر لقطات فيديو لدحض نفي أوكرانيا الهجوم على مقر لبوتين

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو، اليوم الأربعاء، لطائرة بدون طيار "درون" جرى إسقاطها، وذلك خلال إفادة تهدف إلى إظهار أن أوكرانيا حاولت هذا الأسبوع مهاجمة مقر إقامة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولدحض نفي كييف وقوع مثل هذا الهجوم.

وتقول كييف إن موسكو لم تقدم أي دليل يدعم اتهاماتها وإن روسيا اختلقت الهجوم المزعوم لعرقلة إحراز تقدم في محادثات إنهاء الحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وزارة الدفاع الروسية ضابطا كبيرا، وهو الميجور جنرال ألكسندر رومانينكوف، وهو يعرض تفاصيل اتهامات موسكو لأوكرانيا بمهاجمة أحد المقار المخصصة للرئيس بوتين في منطقة نوفجورود.

وقال رومانينكوف إن أوكرانيا أطلقت 91 طائرة بدون طيار من منطقتي سومي وتشيرنيهيف الأوكرانيتين في هجوم "مخطط له بدقة". وأوضح رومانينكوف أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت الهجوم دون وقوع أي أضرار أو إصابات.

وتضمن مقطع الفيديو الذي نشرته الوزارة لقطات لجندي روسي يقف بجانب شظايا عبوة قيل إنها لطائرة أوكرانية بدون طيار من طراز تشاكلون-في تسنى إسقاطها وكانت تحمل عبوة ناسفة زنة ستة كيلوجرامات ولكنها لم تنفجر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي في حديث مع رويترز إن اللقطات "مثيرة للضحك"- على حد تعبيره-، وإن كييف "واثقة تماما من عدم وقوع مثل هذا الهجوم".

وأظهرت لقطات أخرى رجلا، تحددت هويته على أنه إيجور بولشاكوف من قرية في منطقة نوفجورود، يقول إنه سمع صوت صواريخ الدفاع الجوي في أثناء عملها.