قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن العاصمة الجديدة هي درة تاج الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال احتفالية شركة العاصمة الجديدة بحلول العام الجديد، المقامة بالعاصمة الجديدة، مساء الأربعاء، أن المصريين يعيشون في واقع وجود العاصمة وبنائها وتنميتها، موجهًا الشكر لكل من ساهم في تحويل هذا الحلم إلى واقع.

وأشار إلى أن كل مصري شارك في حلم إنشاء العاصمة الجديدة له الاحترام والتقدير، لافتًا إلى أنه منذ عدد قليل من السنوات لم تكن هناك طوبة واحدة في العاصمة.

ونوه بأن المصريين يشاهدون اليوم أمامهم عاصمة جديدة تبعث على الفخر، وهي لشباب مصر وأبنائها في المرحلة المقبلة، وهي مدينة ذكية تم بناؤها على أعلى مستوى.

وأفاد بأن العاصمة تتضمن وحدات سكنية ومدارس وجامعات تضم آلاف الطلبة بجانب مدينة للثقافة والفنون يفتخر بها المصريون، وشبكة مرافق وطرق وخطوط سكة حديد.