 إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في بئر العبد بشمال سيناء
الأربعاء 31 ديسمبر 2025 7:27 م القاهرة
إصابة 4 أشخاص إثر انقلاب سيارة في بئر العبد بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 7:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 31 ديسمبر 2025 - 7:01 م

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بنطاق مركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء.

وتلقت الجهات المختصة بشمال سيناء، بلاغًا يفيد بوقوع إصابات نتيجة حادث انقلاب سيارة في منطقة "أبو شلة" بمركز بئر العبد.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "خلال.ز.م"، 23 عامًا، بسحجات في الرأس والقدم، و"ب.ع.ا"، 19 عامًا، بكدمة شديدة في الظهر وجرح قطعي في فروة الرأس، و"س.م.س"، 35 عامًا، بكدمة في الصدر، و"م.س.ز"، 26 عامًا، بكدمة في الظهر وكدمة في الصدر".

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد النموذجي، كما تم إخطار جهات التحقيق بالواقعة للكشف عن ملابسات الحادث.

