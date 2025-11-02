قالت إدارة مدينة مكسيكو سيتي إن نحو 5ر1 مليون شخص شاهدوا المواكب الملونة والأشخاص الذين يرتدون أزياء تنكرية وهم يسيرون في أنحاء المدينة المكسيكية خلال استعراض ضخم بمناسبة يوم الموتى أمس السبت.

وفي النسخة التاسعة من الاستعراض، جاب أشخاص يرتدون هياكل عظمية من الورق المقوى ونحو 8000 مؤد يرتدون ثيابا تنكرية ومواكب مزينة في شوارع العاصمة المكسيكية.

ويُعتقد أن أرواح الأطفال الذين لقوا حتفهم تعود إلى الأرض في الأول من نوفمبر لزيارة أسرهم، وتعود أرواح البالغين الموتى في الثاني من نوفمبر.

وتزور الأسر المقابر، حيث يقومون بتناول الطعام والشراب والغناء عند مقابر أحبائهم، كما يقومون بوضع الشموع والطعام على القبور وأماكن الصلاة بمنازلهم.

مع ذلك، فإن تنظيم الاستعراض في المدينة المكسيكية يعد تقليديا حديثا بدأ عام 2016، وكان مستوحى من مشهد بفيلم "سبيكتر"، الذي كان ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.