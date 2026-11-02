سمير البيومي: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء تعالج ثغرات كشف عنها التطبيق العملي

وجه النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، التحية إلى تضحيات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والمدنيين الذين اصطفوا جميعا في مواجهة العمليات الإرهابية التي حدثت في البلاد في الفترة السابقة وعانى الشعب المصري من ويلاتها، فلولا هذه التضحيات التي قدمها هؤلاء الأبطال لساءت الأحوال وتدهورت الأوضاع، ولكن الله حفظ مصر وشعبها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وقال البيومي إن التعديلات المقدمة على قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم تأتي استجابة للدستور المصري الذي ألزم الدولة بتكريم الشهداء والمصابين وأسرهم، وكذلك استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع والثغرات التي يجب معالجتها وأبرزها ما يتعلق بالتعويض المقرر للمصاب بعجز جزئي وتحوله لعجز كلي وإلغاء المدة الزمنية المقدرة بسنة في هذا الشأن، منوها بأن التعديل الأبرز هو رعاية الصندوق من قبل رئيس الجمهورية بما يكفل ترسيخ الحس الوطني وتأكيد تقدير الدولة لهذه التضحيات العظيمة.

وأكد البيومي أنه "كان يجب إعادة النظر في قيمة الضريبة المفروضة والتي تبلغ حوالي (خمسة جنيهات) لصالح الصندوق، حيث لا يتناسب هذا المبلغ الضئيل جدا مقابل ضريبة الدم والتضحيات التي قدمها وما زال يقدمها رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة معا في مواجهة العمليات الإرهابية، في مقابل ارتفاع أسعار تذاكر السفر، والحفلات الغنائية والمسرحية، واشتراكات الأندية والتجديد السنوي ورسوم تجديد رخص السلاح.. وكلها تتم مقابل مبالغ كبيرة".

وأضاف متسائلا: "هل يعقل أن تكون قيمة الضريبة (خمسة جنيهات فقط) على تذكرة حفل غنائي قيمتها تبلغ ألف جنيه وتتجاوز آلاف الجنيهات أحيانا أخرى، وذلك على الأقل لضمان الاستدامة المالية للصندوق وحتى يغطي مصاريفه الكثيرة؟".

ويناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، من خلال إزالة المعوقات التي تحول دون حصول المستحقين على حقوقهم، ومعالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يعزز أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليمية المقدمة لهم.



