المجتمع الدولي يبذل جهودا لمساعدة ألبانيا بعد زلزال مدمر

يجري الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة تنسيقًا للجهود الدولية الرامية لمساعدة ألبانيا التي ضربها زلزال يوم /الثلاثاء/ الماضي بلغ شدته 6.4 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مصرع 50 شخصًا وإصابة 3 آلف آخرين وتشريد الآلاف.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ألبانيا لويجي سوريكا -حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الاثنين/- إن بروكسل حشدت ما يعرف بـ "آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية" في يوم وقوع الزلزال مع وصول فرق البحث والإنقاذ إلى البلاد.

ومن جهتها، أشارت وزيرة الدفاع الألباني، أولتا تشاسكا، إلى أن 780 عامل إنقاذ من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى ساعدوا في "عدم فقدان المزيد من الأرواح" /على حسب وصفها/.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن فريقًا من الاتحاد الأوروبي يجري تقييمًا للضرر وتوزيع المساعدات، موضحة أن ست دول أعضاء بالتكتل أرسلت 50 مهندسًا بالإضافة إلى آخرين سيصلون في وقت لاحق من أجل تقييم الأضرار سويًا مع نظرائهم المحليين.

كما أرسلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مهندسين لتقديم المساعدة في تقييم الأضرار.

وكانت الحكومة الألبانية قد دعت أمس المجتمع الدولي لتقديم المساعدات المالية ومعاونة الخبراء للمساعدة البلاد على التعافي من الزلزال المدمر الذي ضربها جنوبها قبل أيام وتسبب في دمار واسع.