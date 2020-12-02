نشرة الشروق الاقتصادية ليوم الاربعاء: الذهب يرتفع 12 جنيها اليوم

تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم آخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.



وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020، والتي جاء في مقدمتها:

اسعار الذهب ترتفع 12 جنيها خلال اليوم

قفزت أسعار الذهب 12 جنيها في أسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم ، ليصل سعر الجرام عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر إلى نحو 790 جنيها، مقارنة بـ778 جنيها أمس وكانت أسعار الذهب قد تراجعت خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 40 تقريبًا كما ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل لنحو 677 جنيها، مقارنة بـ665 جنيهًا.

أسعار النفط تتراجع وسط ارتفاع المخزونات

واصلت أسعار النفط التراجع لليوم الرابع ، بعدما كشف تقرير صناعي ارتفاعا بأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، إلى جانب استمرار ترقب اجتماع تحالف "أوبك بلس" المقرر غدا وتراجعت العقود الآجلة بنسبة0.8% بعد تراجعها بنسب 2.5% في الأيام الثلاثة الماضية

توقيع اتفاقية تعاون بين بنك «أفريكسم» و«استثمارات الطاقة الأفريقية

وقع البروفيسور بينديكت أوراما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسم)، اتفاقية تعاون مع زكريا دوسو المدير العام لمؤسسة استثمارات الطاقة الأفريقية (إيكورب) التابعة لمنظمة الأبو التي استضافتها مصر وبموجب اتفاقية التعاون ستعمل المؤسستان على تنسيق المبادرات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة المختلفة.

إلزام جميع جهات الدولة بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية

أكد محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لهابالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه أول يوليو المقبل، وفق بيان للوزارة اليوم

تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم

تباين اداء مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات اليوم ، حيث تراجع المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.16% ووصل إلى مستوى 11023 نقطة بينما ارتفع مؤشر "اي جي اكس 100" بنسبة 0.46% ليسجل 3030.35 نقطة .

بنك بحريني يتفاوض للاستحواذ على «بلوم- مصر»

قال بنك المؤسسة العربية المصرفية (إيه بي سي) البحريني، في بيان لبورصة البحرين اليوم إنه يجري محادثات مع بنك لبنان والمهجر (بلوم) للاستحواذ على عملياته في مصر، مضيفا أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية.

20.5 مليار دولار حجم صادرات مصر في 10 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان حجم صادرات مصر الغير بترولية خلال 10 أشهر من العام الحالي بلغت نحو20.597 مليار دولار.

وبحسب التقرير الشهرى الصادر عن الهيئة أن حجم الصادرات غير بترولية بلغ خلال شهر أكتوبر الماضي نحو1.970 مليار دولار وتراجعت الوردات خلال 10 اشهر الماضية من العام الجاري بنسبة 14% لتسجل 52.06 مليار دولار .

مصر تتعاقد علي 20 مليون جرعة من لقاح كورونا

فوضت الحكومة وزيرى المالية والصحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين "جافى"، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات.